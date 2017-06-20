اتهم أحمد شاهين، عضو اتحاد الفلكيين الأمريكيين، في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، الفنان عادل إمام بإلقاء تعويذة حقيقية في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، قائلا إن ما قاله عادل إمام بالمسلسل هي طلاسم من العهد القديم وكل أسماء الجن التي استخدمها أسماء حقيقية.

وأضاف “شاهين”، أن عادل إمام وباقي المسلسلات الأخرى التي تتحدث عن الجن والشعوذة والأعمال والسحر تعمل ضد مصر وتستهدف العقل الباطن للمواطنين.

وأشار إلى أن السحر مذكور في القرآن وإلقاء التعاويذ السحرية في التمثيل لها نفس تأثير إلقاءها في الحقيقة ولا تختلف كثيرا، مطالبا المسؤولين اتخاذ إجراءات قانونية تجاه عادل إمام وباقي المشاركين في مثل تلك الأعمال.