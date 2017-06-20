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مدير "المركز الإسلامي" بنيويورك : بعشق الفول والبيض المسلوق في السحور
فول بالزبادى

مدير "المركز الإسلامي" بنيويورك : بعشق الفول والبيض المسلوق في السحور

2017-06-20 00:03:03
كتب - متابعات

ناقش الدكتور أحمد دويدار، مدير المركز الإسلامي في نيويورك، كيف يقضي المصريين في الخارج شهر رمضان وكذلك الاحتفال بالعيد وماذا يمثل الشهر الكريم لهم وذلك مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN”.

وقال دويدار ، إن المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية يصومون حوالي 16 ساعة ، ولكن درجة الحرارة وحالة الطقس في شهر رمضان في نيويورك جيدة للغاية، حيث ليس شديد الحرارة بل يكون ممطر في بعض الفترات.

وتابع :” المركز الإسلامي في نيويورك يقدم وجبات فطار لكل المسلمين المتواجدين في المناطق المحيطة بالمركز، وبعشق الفول في السحور وكذلك البيض المسلوق “.

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