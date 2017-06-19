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البيت الأبيض: نتابع عن كثب هجوم لندن وسنقدم الدعم لحلفائنا البريطانيين
مرتكب حادث دهس لندن

البيت الأبيض: نتابع عن كثب هجوم لندن وسنقدم الدعم لحلفائنا البريطانيين

2017-06-19 23:46:11
أ ش أ

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة حادث الدهس، الذي استهدف المصلين خارج أحد المساجد شمال العاصمة البريطانية لندن فجر اليوم الاثنين؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر - وفقا لبيان مقتضب نقلته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الاثنين - “سنعمل مع حلفائنا البريطانيين وعلى استعداد لتقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم”.. مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع عن كثب تداعيات هذا الهجوم.

كما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر ناورت الحادث بأنه “عمل إرهابي”، معربة عن التعازي لعائلات الضحايا والأمل في سرعة تعافي المصابين.. مؤكدة استعداد بلادها تقديم أية مساعدة يمكن أن تكون مفيدة للسلطات البريطانية، وأن الولايات المتحدة وبريطانيا ما زالتا عند التزامهما بمكافحة الإرهاب.

وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت أنها تتعامل مع حادث الدهس قرب مسجد “فينزبوري” في شمال لندن على أنه عمل إرهابي.. مشيرة إلى أنه من المبكر تحديد دوافع المهاجم المحتجز لديها.

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