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بالفيديو.. أول لقاء تليفزيوني مع عمرو دياب وهو في سن 21 سنة ونص
عمرو دياب

بالفيديو.. أول لقاء تليفزيوني مع عمرو دياب وهو في سن 21 سنة ونص

2017-06-19 23:42:40

كشف فيديو نادر من برنامج كان يعرض بعنوان «عرض خاص» تقديم الإعلامية فريال صالح، عن البدايات الأولى للفنان عمرو دياب، في لقاء وصف بأنه الأول للفنان قبل الشهرة، تحدث خلاله عن نفسه ودراسته ومشاريعه المستقبلية.

تحدث «دياب» في حواره عن الطريقة التي يتبعها للاقتراب من عقول جيله من الشباب حينها، عن طريق اختيار ملابسه بعفوية وتلقائية مبتعدًا عن الملابس الرسمية، كما تحدث عن دراسته في ذلك الوقت، موضحًا أنه طالب في السنة الأولى من المعهد العالي للموسيقى العربية بعدما أنهى دراسته في المعهد التجاري، مشيرًا إلى أنه يبلغ من العمر 21 عامًا.

وقال «دياب» في برنامج «عرض خاص»: «بهرب من الكاميرا علشان أول مرة أواجهها، أخدت الثانوية العامة وقدمت في معهد الموسيقى العربية، وكان اتقفل وملحقتهوش ودخلت المعهد التجاري».

وتابع: «بالنسبة لي كشاب سني 21 سنة ونصف، بحاول أبقى فري، وفي الشكل أني أكون بطبيعتي وأطلع أغني ملبسش بدلة مبلبسهاش في المناسبات».

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