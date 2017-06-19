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للمرة الثانية.. مارك زوكربيرج يغيب عن حضور اجتماع ترامب بقادة التكنولوجيا
مارك زوكربيرج

للمرة الثانية.. مارك زوكربيرج يغيب عن حضور اجتماع ترامب بقادة التكنولوجيا

2017-06-19 23:29:05

يجتمع الرئيس ترامب ونائبه “مايك بينس” وأعضاء آخرون من البيت الأبيض مع المديرين التنفيذيين لأكبر شركات التكنولوجيا، اليوم الاثنين، وما يقرب من 20 من قادة الشركات التكنولوجية، سيغيب مارك زوكربيرج عن اللقاء.
ووفقا لموقع “بيزنس إنسايدر” البريطانى لن يحضر الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج أو “شيريل ساندبرج” رئيس العمليات بالشركة الاجتماع، كما أكد المتحدث باسم فيس بوك، مشيرا إلى أن عدم توافق جدول مواعيد زوكربيرج هو سبب غيابه.
ويعد غياب ساندبرج منطقى نظرا لحضورها ” كان ليونز” أكبر مهرجان للإعلانات فى العالم والذى يجرى حاليا فى جنوب فرنسا، ولكن غياب زوكربيرج ليس مبررا، خاصة أنه تخطى أيضا اجتماع ترامب الأخير مع المديرين التنفيذيين فى مجال التكنولوجيا فى ديسمبر.

ومن المقرر أن يتحدث زوكربيرج فى أحد فعاليات فيس بوك فى شيكاغو يوم الخميس، لذلك قد يكون مشغولا بالتحضير لذلك، إذ تحدث مع ترامب عدة مرات عن طريق الهاتف منذ الانتخابات.

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