قال المتحدث باسم محطة بوجى النووية التى نشب بها الحريق بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، أنه ليس هناك خطورة من تسربات اشعاعية فى أى ماكن بداية من المفاعل النووى او لأى مكان قريب منه، وأكد ان عمال السلامة النووية بدأوا فى احتواء الموقف بشكل مبكر وسريع.

وأضاف أن قسم السلامة بالمفاعل استطاع اصلاح المشكلة وقام بعزل المفاعل ولا توجد اى خسائر بشرية أو تتعلق بالتلوث.

ومن جهته قال جوليان كوليه المدير العام لهيئة السلامة النووية، إن الاجراءات التى اتخذت أكدت عدم وجود أى نشاط اشعاعى فى الموقع بالكامل ، وإن الحريق اندلع فى المفاعل رقم 5 بالمحطة على مسافة 35 كيلومترا تقريبا من مدينة ليون ، والذى كان تم اغلاقه فى 2015

وقالت شركة كهرباء فرنسا نقلا عن مسؤولين بفرقة الإطفاء، اليوم الاثنين، إنه جرى إخماد حريق اندلع على سطح مفاعل نووى فى محطة بوجى بوسط شرق فرنسا.

وقالت شركة كهرباء فرنسا فى بيان منفصل إن الحريق لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، بينما قال معهد الوقاية من الإشعاع والأمان النووى إن أجهزة الاستشعار لم ترصد أى زيادة فى الإشعاعات.