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اتفاق وزراء دفاع 6 دول بوسط أوروبا والبلقان على تعزيز التعاون لمواجهة مشاكل الهجرة
مؤتمر وزراء الدفاع لدول الساحل و الصحراء

اتفاق وزراء دفاع 6 دول بوسط أوروبا والبلقان على تعزيز التعاون لمواجهة مشاكل الهجرة

2017-06-19 23:21:58

اتفق وزراء الدفاع في 6 دول بوسط أوروبا ومنطقة البلقان، اليوم الاثنين، على تعزيز التعاون المتبادل في التعامل مع مشاكل الهجرة.
وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن وزراء دفاع كل من كرواتيا والنمسا والتشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا، اتفقوا خلال اجتماعهم في العاصمة التشيكية (براغ)، على تشكيل مجلس يحمل اسم “مجلس التعاون الدفاعي لوسط أوروبا”؛ للتعامل مع مشاكل الهجرة، على أن يكون دور هذا المجلس نموذجا تحتذي به دول الاتحاد الأوروبي بأسرها.
واتفق وزراء الدفاع أيضا على أن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، يتضمن استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك القوة المسلحة، وأن من بين مهام مجلس التعاون الدفاعي أيضا إقامة مراكز خارجية لتقديم طلبات اللجوء السياسي إلى دول الاتحاد الأوروبي من جانب المهاجرين.
من جانبه، قال وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر - عقب الاجتماع - إن بلاده تعكف في الوقت الراهن على وضع خطة عمل مفصلة للتعاون بين الدول الست، على أن تجرى تدريبات عسكرية مشتركة لقوات الدول المذكورة خلال الأشهر القلائل القادمة.

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