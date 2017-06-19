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نادين نجيم تكشف للمرة الأولى تلقيها تهديدات بالقتل
نادين نجيم

نادين نجيم تكشف للمرة الأولى تلقيها تهديدات بالقتل

2017-06-19 23:26:03

قالت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أنها مرت خلال الفترة السابقة بمراحل صعبة في حياتها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «مجموعة إنسان»، مع الإعلامي علي العلياني والمذاع عبر فضائية mbc: «إنها تلقت تهديدات بالقتل سابقًا، ولكنها لا تحب أن تثير هذا الموضوع نهائياً من أجل عدم إعطاء قيمة لمن لا يستحقها».

وتابعت ردًا على هجومها على بعض الجمهور عبر موقع «تويتر»، قائلة: «دخلت مجموعات من الفانز على الموضوع من دون أي صلة، للكلام بشكل مسيء، علماً أن لا مشكلة لدي مع تلك المخلوقة».

وأضافت: «أنزعجب كثيراً، أنا أعرف أن الفانز لا يقومون بشيء من دون إشارة من الفنان الذي يتبعونه، هذا أمر يجب أن يعرفه الجميع، أنا وسيرين عبدالنور كنا صديقتين مقربتين حينئذ، وعندما دخل الفانز (تبعولها) وأنا لا اعرف إذا كانوا تابعين لها أم لا، أم من أجل شخص آخر، وضعت حداً»، وعن علاقتها بها قالت: «عادية، زملاء، أنا أنافس نفسي، لا اشغل بالي بغيري».

من ناحية اخرى تشارك نجيم في بطولة مسلسل «الهيبة»، مع الفنان السوري تيم حسن، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار هوزان عكّو، وإخراج سامر البرقاوي.

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