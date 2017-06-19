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عبير صبري تفضح مقلب رامز جلال
عبير صبري

عبير صبري تفضح مقلب رامز جلال

2017-06-19 23:17:20

بعد مرور عامين على عرض البرنامج كشفت الفنانة المصرية عبير صبري، أنها كانت على علم بمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز واكل الجو»، والذي قام بتصويره في الإمارات أيضًا.

عبير صبري، قالت خلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «إنها عندما ظهرت في أحد برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال في شهر رمضان، كانت تعلم أن هناك مقلبًا مدبرًا لها».

وأضافت: «أنها سألت عن الملابس التي ستظهر بها في حفل افتتاح أحد الفنادق الكبرى فقالوا لها فستان عادي ولكنه غير مفتوح، وعند حضورها أحضروا لها خبيرة تجميل وهي من أخبرتها أنها ستصور مقلب مع رامز جلال ولكنها لم تكشف لها عن طبيعة المقلب».

وأكدت أنها تعرضت للإغماء خلال المقلب 3 مرات، مؤكدة حتى لو كنت أعلم بالمقلب فرد الفعل طبيعي لأن التجربة كانت قاسية.

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