 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 12:33 صباحاً
روابط سريعة
الداخلية البحرينية: القبض على المشتبه بهم في التفجير الإرهابي بقرية الدراز
وزارة الداخلية البحرينية

الداخلية البحرينية: القبض على المشتبه بهم في التفجير الإرهابي بقرية الدراز

2017-06-19 23:16:21
متابعات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إلقاء القبض على عدد من المشتبه في تورطهم بالتفجير ‘الإرهابي’ ، الذي وقع في قرية (الدراز) شمال العاصمة المنامة مساء أمس الأحد.

وذكرت الوزارة - وفقا لبيان صحفي نقلته قناة “سكاي نيوزعربية” الفضائية، مساء اليوم الاثنين، أن الفرق الأمنية المعنية اتخذت اجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري، مؤكدة أنه تم تحديد هوية عدد من المشتبه في ارتكابهم هذا العمل ‘الإرهابي’ والقبض عليهم.

وأضافت أنه جار اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

كانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس عن وقوع تفجير إرهابي في قرية الدراز شمالي غرب المملكة، أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة اثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3