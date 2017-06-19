أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إلقاء القبض على عدد من المشتبه في تورطهم بالتفجير ‘الإرهابي’ ، الذي وقع في قرية (الدراز) شمال العاصمة المنامة مساء أمس الأحد.

وذكرت الوزارة - وفقا لبيان صحفي نقلته قناة “سكاي نيوزعربية” الفضائية، مساء اليوم الاثنين، أن الفرق الأمنية المعنية اتخذت اجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري، مؤكدة أنه تم تحديد هوية عدد من المشتبه في ارتكابهم هذا العمل ‘الإرهابي’ والقبض عليهم.

وأضافت أنه جار اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

كانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس عن وقوع تفجير إرهابي في قرية الدراز شمالي غرب المملكة، أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة اثنين أثناء قيامهم بأداء الواجب.