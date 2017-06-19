ألقت شرطة العاصمة الكينية نيروبي القبض على 88 شخصا في مركز إعادة تأهيل اللاجئين، حيث يشتبه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية في عيد الفطر المبارك.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” مساء اليوم الاثنين، عن بيان صادر عن الأمن الكيني، يشير إلى أن هذه الاعتقالات نفذت في إطار الحملة الأمنية الكبيرة التي تجريها الشرطة بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض في مركز يوجد داخل مجمع “إيستليه” السكني، الذي يقطن فيه غالبا مواطنون صوماليون، على 73 كينيا و15 أجنبيا، وذلك على أساس معلومات استخباراتية تشير إلى تورط هؤلاء في الأنشطة المتطرفة والإتجار بالبشر.