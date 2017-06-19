شدد مؤمن متولى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لم يتقاضَ أى مبالغ من ميزانية الأزهر منذ توليه منصب شيخ الأزهر، كما أنه لم يحصل على أى مستحقات أو بدلات أو مكافآت، إذ تنازل عن جميع مستحقاته للخزانة العامة للدولة.

وأكد أن شيخ الأزهر لم يتقاضى مرتبه كاملاً، وأنه لم يسترد ما تنازل عنه من مبالغ، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.