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"المصريون في الخارج": نأكل "لحوم الحصان" في رمضان.."ده حلال"؟
حصان - مرأة

"المصريون في الخارج": نأكل "لحوم الحصان" في رمضان.."ده حلال"؟

2017-06-19 23:04:32
كتب - متابعات

ناقش الدكتور سعيد المغربي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، كيف يقضي المصريين في الخارج شهر رمضان وكذلك الاحتفال بالعيد وماذا يمثل الشهر الكريم لهم وذلك مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN”، حيث أنه عاش فترة كبيرة في دولة أزوبكستان.

وقال “المغربي”، إن عدد المصريين المتواجدين في دول أسيا الوسطى ليسوا كثيرًا ولكنهم لهم مكانة خاصة في المجتمع الذي يعيشون فيه، موضحًا أن المصريين يقومون بزيارات للأماكن المقدسة في أزوبكستان، خلال شهر رمضان لاحتوائه على بعض التراث الإسلامي.

وتابع :” بنفطر كل الأكل، ممكن اللحوم وممكن لحم الحصان الجزء الأيسر منه، وهناك فتوى من المملكة العربية السعودية والأزهر الشريف إنه حلال”.

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