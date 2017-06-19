هاجم المطرب والملحن نادر حمدي الفنان المصري رامز جلال بعدما قام الأخير باهانته خلال حلقة الفنان أحمد فهمي ببرنامج «رامز تحت الأرض».

نادر كتب على حسابه الخاص محاطبا رامز: «انت مش مسموحلك تتريق على الناس اللي مش “ضيوف” معاك في الحلقة وخصوصاً لو مش صحابك تحت أي ظرف من الظروف على شاشة التلفزيون».

الفنان المصري أضاف: «عندك مشاكل نفسية مع حد ممكن تحكيها لصحابك لو لسه فاضلك اصحاب ، يا ريت تحترم نفسك وتحترم المشاهدين وتعتذر عن قلة الأدب اللي صدرت منك في حقي لأن انا معرفكش وانت مش صاحبي واصلاً رفضت اكون “ضيف” في برنامجك لانك مش بتحترم ضيوفك».