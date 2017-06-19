 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 12:29 صباحاً
روابط سريعة
نادر حمدي لـرامز جلال: ياريت تحترم نفسك وتعتذر أحنا مش أصحاب
نادر حمدي

نادر حمدي لـرامز جلال: ياريت تحترم نفسك وتعتذر أحنا مش أصحاب

2017-06-19 23:12:22

هاجم المطرب والملحن نادر حمدي الفنان المصري رامز جلال بعدما قام الأخير باهانته خلال حلقة الفنان أحمد فهمي ببرنامج «رامز تحت الأرض».

نادر كتب على حسابه الخاص محاطبا رامز: «انت مش مسموحلك تتريق على الناس اللي مش “ضيوف” معاك في الحلقة وخصوصاً لو مش صحابك تحت أي ظرف من الظروف على شاشة التلفزيون».

الفنان المصري أضاف: «عندك مشاكل نفسية مع حد ممكن تحكيها لصحابك لو لسه فاضلك اصحاب ، يا ريت تحترم نفسك وتحترم المشاهدين وتعتذر عن قلة الأدب اللي صدرت منك في حقي لأن انا معرفكش وانت مش صاحبي واصلاً رفضت اكون “ضيف” في برنامجك لانك مش بتحترم ضيوفك».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3