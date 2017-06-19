تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الاثنين، من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وخلال الاتصال الهاتفي، جدد أمير الكويت التهنئة لرئيسة وزراء بريطانيا بتشكيل الحكومة الجديدة، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

فيما عبرت تيريزا ماي عن بالغ شكرها على ما أبداه أمير الكويت من طيب المشاعر.. متمنية له دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

وأعرب أمير الكويت عن تقديره لها على هذا التواصل، الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين.. متمنيا لها موفور الصحة والعافية ولبريطانيا كل الرقي والازدهار.