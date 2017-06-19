تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في مرحلة المراهقة، مع والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز.

دنيا وإيمي ظهرتا في الصورة بملامح مختلفة عن شكلهما الحالي، خاصة إيمي التي كانت أكثر نحافة، كما ظهرت مرتدية نظارة طبية على عينيها.

جمهور دنيا وإيمي عبروا عن صدمتهم من الصورة، فيما أكد البعض أن إيمي في هذه الصوة تشبه والدها الفنان سمير غانم كثيرا.

يذكر أن دنيا سمير غانم تقوم حاليا بتصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسلها الرمضاني الجديد “في الا لا لاند”، وقد ظهرت معها شقيقتها إيمي كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل.