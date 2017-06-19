13 جماعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى توقع على اتفاق لوقف إطلاق النار

وقعت أغلب الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في العاصمة الإيطالية روما، على اتفاق ينص على الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار؛ لإنهاء المصادمات الطائفية هناك والتي دامت أكثر من 3 أعوام.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن 13 جماعة مسلحة في إفريقيا الوسطى - من إجمالي 14 جماعة - وقعت على هذا الاتفاق بوساطة كاثوليكية.

ووصف المفاوضون التوصل إلى هذا الاتفاق بأنه يمثل خطوة هامة على طريق إنهاء الاشتباكات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في إفريقيا الوسطى؛ والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المواطنين، فضلا عن تشريد أكثر من نصف مليون آخرين.