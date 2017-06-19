البنتاجون: لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا وشركائنا ضد أية تهديدات روسية في سوريا

أكدت الولايات المتحدة أن طياريها في الأجواء السورية لن يترددوا في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة أية تهديدات روسية، وذلك ردا على إعلان موسكو تعليق العمل باتفاق تفادي حوادث الطيران في المجال الجوي السوري الذي أبرمته مع واشنطن في 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جيف دافيز - حسبما نقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم /الاثنين/ “لا نسعى إلى الصدام مع أية أطراف أخرى في سوريا عدا داعش،ومع ذلك فلن نتردد في الدفاع عن أنفسنا أو شركائنا ضد أية تهديدات في سوريا”.

وكان مسئولون روس هددوا في وقت سابق اليوم بالتعامل مع طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والتي تحلق غرب نهر الفرات بوصفها أهدافا محتملة، وذلك عقب إسقاط الطيران الأمريكي لمقاتلة سورية في مدينة الرقة.