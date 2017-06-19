أحمد السقا متهم بالسرقة2017-06-19 22:54:42
اتهم الناقد الفني إيهاب التركي، الفنان المصري أحمد السقا وصناع مسلسله الرمضاني الجديد “الحصان الأسود”، بسرقة موسيقى تتر البداية من موسيقى المسلسل الأمريكي The Night of الصادر عام 2016.
الناقد إيهاب التركي كتب، على حسابه على “الفيس بوك”، بقوله: “-عاوزين بسرعة فكرة تتر شيك لمسلسل الحصان الاسود.. -ماشى حاجيبلك تتر مسلسل The Night of.. -طب مفيش وقت عاوزين موسيقى غامضة لتتر مسلسل الحصان الاسود.. -عندى طلبك.. موسيقى تتر مسلسل The Night of”.
وأضاف: “-طب محتاجين توزيع قاتم وميلودرامى لتتر مسلسل الحصان الأسود.. -عيونى .. ناخد توزيع موسيقى تتر مسلسل The Night of.. -عاوز الكمنجات والتشيلو يلعلعوا فى تتر الحصان الأسود.. -حنروح بعيد ليه؟ خد كمنجات وتشيلو موسيقى تتر مسلسل The Night of.. -طب ممكن ...-لأ كفاية كده احسن حد ياخد باله”.
ومسلسل “الحصان الأسود” بطولة أحمد السقا، شيري عادل، ياسمين صبرى، محمد فراج، أحمد العوضى، أحمد بدير، صبرى فواز، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، و إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي “صباح اخوان”.
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