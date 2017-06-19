سقط الفنان سامو زين فى الفخ الذى نصبه له الفنان هاني رمزي في برنامجه “هاني هز الجبل” على شاشة الحياة.

وأوهم فريق إعداد البرنامج سامو زين بالمشاركة في حملة لمناصرة الطفل العربي، وذلك عبر زيارة إحدى دور الأيتام التي تقع أعلى جبل في لبنان.

واستقل سامو زين إحدى السيارات التابعة للبرنامج لتوصيله للدار، وأثناء سير السيارة على ارتفاع ١٣ طابقا، اصطدمت بسيارة قادمة من الجهة المقابلة، وفقد السائق السيطرة على السيارة التي تدور حول نفسها، لإيهام سامو بأن السيارة ستسقط، ثم تقع السيارة من فوق الجبل بين صخرتين كبيرتين تمنعان وقوعها.

وأوهم السائق سامو ، بأنه أصيب بأزمة قلبية نتيجة خوفه من الحادث المدبر، بعدها بدأ هاني رمزي، بالتحدث مع سامو زين في السماعة ودارت بينهم محادثة حول طريقة خروجه من هذه الأزمة.

