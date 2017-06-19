ناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، كيف يقضي المصريين في الخارج شهر رمضان وكذلك الاحتفال بالعيد وماذا يمثل الشهر الكريم لهم، وذلك من أجل التعرف على أنشطة الجاليات المصرية في رمضان بمختلف البلدان.

واستضاف عبد الحميد، أثنين منى المقيمين بالخارج وكان أحدهما يقطن في ” أزوبكستان”، وهي ضمن دول أسيا الوسطى، ومازحه عمرو عبد الحميد، خلال برنامجه “رأي عام”، على قناة “TEN”، :” أنا روحت أزوبكستان مرة قبل كده بس جيت من هناك مترحل”.

وتابع :” الإعلام هناك محكوم من الحديد والنار ، وكنت بغطي مظاهرات ، فرحلوني”.