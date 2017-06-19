وزير الخارجية يغادر إلى أوغندا للإعداد لقمة دول حوض النيل2017-06-19 23:03:56
غادر القاهرة مساء اليوم الاثنين ” سامح شكرى ” وزير الخارجية متوجها إلى أوغندا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الذى يبحث الإعداد لعقد قمة دول حوض النيل المقرر عقدها يومى الأربعاء والخميس القادمين.
صرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع ” شكرى ” بأنه من المقرر أن يشارك الرئيس ” عبدالفتاح السيسى ” فى فعاليات القمة التى تعقد يومى الأربعاء والخميس القادمين لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبى وبحث الموقف المصرى الجديد بشأن الاتفاقية عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين بما يحفظ الأمن وذلك على ضوء جهود أوغندا خلال الفترة الماضية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمبادرة حوض النيل والتى نجحت فى إقناع رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معًا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة فى الاتفاقية الإطارية، وعودة مصر لممارسة أنشطتها فى مبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة”.
يذكر أن مصر جمدت أنشطتها فى مبادرة حوض النيل فى أكتوبر 2010 بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى، المعروفة بـ”عنتيبى” دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية “بند الأمن المائى – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية.
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