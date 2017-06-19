قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع جمهورية مصر العربية، وتؤكد دعمها ووقوفها الثابت إلى جانب القيادات المصرية والشعب المصري في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وبحسب “سكاي نيوز” أكد ولي عهد أبو ظبي قوله إن الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع مصر وباقي الأشقاء العرب من أجل عودة الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن خطر التطرف والإرهاب بات يتطلب من الدول العربية أن تقف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الظاهرة.

وشدد على حرص بلاده للتعاون مع الأشقاء العرب للتصدي للأجندات المشبوهة التي لا تسعى سوى لإثارة التطرف وزعزعة استقرار المنطقة.