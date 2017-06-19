 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 11:14 مساءً
روابط سريعة
محمد بن زايد: نقف مع مصر وسنتصدى للأجندات المشبوهة
السيسي ومحمد بن زايد3

محمد بن زايد: نقف مع مصر وسنتصدى للأجندات المشبوهة

2017-06-19 22:26:03
كتب - متابعات

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع جمهورية مصر العربية، وتؤكد دعمها ووقوفها الثابت إلى جانب القيادات المصرية والشعب المصري في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وبحسب “سكاي نيوز” أكد ولي عهد أبو ظبي قوله إن الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع مصر وباقي الأشقاء العرب من أجل عودة الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن خطر التطرف والإرهاب بات يتطلب من الدول العربية أن تقف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الظاهرة.

وشدد على حرص بلاده للتعاون مع الأشقاء العرب للتصدي للأجندات المشبوهة التي لا تسعى سوى لإثارة التطرف وزعزعة استقرار المنطقة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3