كشف برنامج “الموهوبون في الأرض”، الذي يعرض على قناة “التليفزيون العربي”، خلال في سيرة الفنان المصري محمود مرسي الملقب بعتريس السينما المصرية، قصة حبه مع الفنانة سميحة أيوب التي كللت بالزواج، إلا أنها لم تستمر بعد ذلك طويلا.

حيث أن محمود مرسي أبدى إعجابه الشديد بـسميحة أيوب، وتحدث مع أحد المخرجين كي يقنعها بالزواج منه ، وعندما سألها المخرج عن رأيها في محمود مرسي، قالت ” بحبة ، واتعلمت منه كتير ، ولو كنت سافرت بعثة أجنبية في الإخراج والتمثيل مكنتش هتعلم زي اللي انا اتعلمت منه”، كما أنها كانت تتمنى مقابلة محمود مرسي بعيدًا عن الإذاعة .

وعند زيارتها لأحد أصدقائها المرضى وجدت محمود مرسي هناك، ففرحت فرحًا شديدًا، وعبرت عن ذلك بقولها “قلبي كان بيرقص من الفرحة”، وعندما عرض عليها الزواج قال لها “تتجوزيني”، فوافقت وفي فترة الخطوبة تعرفت على عائلته وأحبت والدته جدا.

وفاجئت سميحة أيوب ، زوجها محمود مرسي بأنها حامل ، وفرح فرحًا شديًدا ثم قال لها ” عاوزة تحتفظي بالطفل ولا هتعملي إجهاض”، وبعد تفكير كبير أرادت الاحتفاظ بالطفل ، وكانت ترى أن محمود مرسي كان حنين على نجلها محمود من زوجها الأول أكثر من والده.