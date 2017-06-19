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الجيش اليمني يسيطر على قمة جبل حام
الجيش اليمني

الجيش اليمني يسيطر على قمة جبل حام

2017-06-19 22:30:04
أ ش أ

تمكن الجيش اليمني من السيطرة على جبل “حام” الفاصل بين محافظتي “الجوف” و “عمران”, حيث يخوض جنود المنطقة العسكرية السادسة معركة للسيطرة على المناطق الحاكمة.

ذكرت ذلك قناة “العربية الحدث” نقلا عن مصادر يمنية عسكرية اليوم الاثنين ، وأضافت أن المليشيات التابعة للإنقلابيين اختبئت في سفح جبل حام بعد أن سيطر الجيش الوطني على قمته , ما جعل تلك القوات تتراجع لصالح الشرعية اليمنية .

من جانبه, صرح آمر اللواء 122 في مقابلة خاصة للقناة بأن المليشيات تقوم بتصفية عناصرها الجرحى حتى لا تتكفل بعلاجهم.

وكانت قوات الجيش الوطني قد قامت – في وقت سابق- بأسر فريق ألغام متكامل تابع للميليشيات في محافظة الجوف شمالي اليمن , حيث نجحت في تنفيذ عملية التفاف على الفريق الهندسي التابع للانقلابيين أثناء قيامهم بزراعة ألغام وعبوات ناسفة بجبهة الخنجر بمنطقة صبرين.

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