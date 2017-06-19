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السعودية: الزورق الإيراني المحتجز كان يعد لتنفيذ عملية إرهابية
زورق بحري

السعودية: الزورق الإيراني المحتجز كان يعد لتنفيذ عملية إرهابية

2017-06-19 22:15:32
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قالت وزارة الإعلام السعودية، إن الزورق الإيرانى المحتجز كان يعد لتنفيذ عملية إرهابية فى المياه الإقليمية السعودية، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية” فى خبر عاجل  منذ قليل.

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