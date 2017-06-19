أخمد العاملون بأرض المهبط حريقا محدودا فى عربة ” جراند باور” خاصة بتزويد الطائرات بالطاقة قبل إقلاعها دون حدوث أي خسائر حيث تبين أن شرزا كهربائيا سبب الحريق.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه أثناء قيادة السائق ” محمد فتحى ” عربة ” جراند باور ” فى موقع 20 بأرض المهبط بعد الانتهاء من تزويد طائرة تابعة لشركة طيران خاصة بالطاقة اللازمة لها فوجئ بحدوث شرز كهربائى أدى لاشتعال نيران وتمكن مع بعض العاملين من إخماد الحريق وقبل وصول عربة المطافئ الخاصة بالمهبط ولم تحدث أي خسائر فى العربة.

