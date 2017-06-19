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الشرطة البريطانية تكشف هوية مرتكب حادث دهس لندن
مرتكب حادث دهس لندن

الشرطة البريطانية تكشف هوية مرتكب حادث دهس لندن

2017-06-19 22:13:01
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ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الإثنين، أن الشرطة البريطانية كشفت هوية مرتكب حادث دهس المصلين عقب خروجهم من مسجد فينسبيري بارك.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به يدعى دارين أوسبورن، 47 عامًا، ويعيش في عاصمة ويلز بكارديف، مضيفة أن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي.

يذكر أن المسلمين قاموا بأداء صلاة الغائب من أجل ضحايا برج غرينفل، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

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