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سيسيه في الزمالك بعد هذا الاتفاق
عبدالله سيسيه - عبداللة سيسيه

سيسيه في الزمالك بعد هذا الاتفاق

2017-06-19 22:17:18
كتب - متابعات

اتفق مسئولو الزمالك مع وكيل اللاعب رزاق سيسيه على أن يتم حسم الصفقة الخميس المقبل، من نادي ايفسيمونا الإيفواري الذى يمتلك عقد اللاعب، وبعدها يتسلم الزمالك الاستغناء فور تحويل المبلغ المتفق عليه للنادي الإيفواري على دفعات يوم الخميس والبالغ 100 ألف دولار، ثم يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة لمدة 4 مواسم.

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