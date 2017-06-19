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إخماد حريق فى مفاعل نووى بفرنسا
حريق محطة وقود

إخماد حريق فى مفاعل نووى بفرنسا

2017-06-19 22:01:30

قالت شركة كهرباء فرنسا نقلا عن مسؤولين بفرقة الإطفاء، اليوم الاثنين، إنه جرى إخماد حريق اندلع على سطح مفاعل نووى فى محطة بوجى بوسط شرق فرنسا.

وكانت هيئة الأمان النووى الفرنسية، قالت فى بيان، إن الحريق اندلع فى المفاعل رقم 5 بالمحطة على مسافة 35 كيلومترا تقريبا من مدينة ليون.

وقالت شركة كهرباء فرنسا فى بيان منفصل إن الحريق لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، بينما قال معهد الوقاية من الإشعاع والأمان النووى إن أجهزة الاستشعار لم ترصد أى زيادة فى الإشعاعات.

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