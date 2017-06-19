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شاهد.. شوقي علام: خُلق المراقبة لا ينبغي أن يكون مهجورًا
المفتي شوقي علام

شاهد.. شوقي علام: خُلق المراقبة لا ينبغي أن يكون مهجورًا

2017-06-19 22:00:03
كتب - متابعات

أكد الدكتور شوقي علام، مُفتي الجمهورية، أن خُلق المراقبة لا ينبغي أن يكون مهجورًا، ولكن ينبغي أن يُرسخ ويُعمق، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنا إلا إذا كنا في حالة رقابة دائمة له عز وجل.

ودلل على قوله في برنامجه “حوار المفتي”، بما روى عن عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: « بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ.



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