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هبوط حاد في أسعار النفط وخام برنت يسجل 47.19 دولارا للبرميل
النفط الأمريكي

هبوط حاد في أسعار النفط وخام برنت يسجل 47.19 دولارا للبرميل

2017-06-19 21:57:10

شهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا في تعاملات، اليوم الإثنين، في السوق العالمي، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 18 سنتا، بما يعادل 0.4 % إلى 47.19 دولارا للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.5 % إلى 44.54 دولارا للبرميل، وكان سعر خام مزيج برنت سجل في تعاملات السبت والأحد الماضيين نحو 47.32 دولارا للبرميل، و44.68 دولارا للخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط.

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