شهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا في تعاملات، اليوم الإثنين، في السوق العالمي، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 18 سنتا، بما يعادل 0.4 % إلى 47.19 دولارا للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.5 % إلى 44.54 دولارا للبرميل، وكان سعر خام مزيج برنت سجل في تعاملات السبت والأحد الماضيين نحو 47.32 دولارا للبرميل، و44.68 دولارا للخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط.