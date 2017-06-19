تعهد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة كابول، وطلب دعم المجتمع المدني في هذا الصدد.

وأدلى عبدالغني بهذه التصريحات - بحسب ما نقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - خلال اجتماعه مع أعضاء المجتمع المدني في كابول اليوم الاثنين

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأفغاني في وقت سابق إن حظر الطرق وإحداث اضطراب للشعب غير مقبول، حيث دعا إلى فتح فوري للطرق التي أغلقها المتظاهرون ونصبوا معسكرات عليها.

من جانبهم، قال المشرعون الأفغان إن الاحتجاجات السلمية والمظاهرات هي حق الشعب ولكن الخيام الاعتصامية خلقت مشاكل للسكان والمقيمين في مدينة كابول.. معربين عن تأييدهم لتنفيذ حكومة الوحدة الوطنية القانون.

يُشار إلى أن المحتجين نصبوا الخيام في كابول بعد أن تحولت الاحتجاجات هناك إلى أعمال عنف في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل و إصابة عدة أشخاص.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف عندما حاول المشاركون في التجمع الاقتراب من قصر الرئاسة لمطالبة قادة الحكومة ومسئولي الأمن في أعقاب التفجيرات المميتة في مدينة كابول