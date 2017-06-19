حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران اليوم إثر إطلاق “الحرس الثوري الإيراني” الأحد صواريخ باليستية نحو أهداف في مدينة دير الزور.

وشدد نتنياهو في تحذير خلال جلسته مع أعضاء حزبه، نشره المتحدث باسم حكومة الاحتلال عوفر جندلمان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “نحن نتابع كل ما يحدث في سوريا”.

وأضاف نتنياهو في رسالة وجهها لإيران قائلًا: “لن تهددونا، فجيشنا يراقب نشاط إيران في المنطقة، فإيران تريد تقوية نفسها في سوريا ونقل سلاح لحزب الله”.

وقد أعلن الحرس الثوري أمس الأحد، قوات النخبة في النظام الإيراني، أنه أطلق مجموعة صواريخ من غرب إيران على «قواعد للإرهابيين» في دير الزور التي يسيطر عليها خصوصًا تنظيم «داعش».

وهذه أول مرة تطلق فيها إيران صواريخ خارج حدودها منذ ثلاثين عامًا أي منذ الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988)، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال الحرس الثوري في بيان إن هذا الهجوم يأتي «ردًا» على الاعتداءات التي استهدفت في السابع من يونيو مجلس الشورى الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران، وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا وتبناها التنظيم الجهادي.