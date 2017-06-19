قدم مسئولو نادى ليفربول الإنجليزى، عرضا بإرسال طائرة خاصة لنقل النجم المصرى محمد صلاح من القاهرة إلى إنجلترا، من أجل الخضوع للكشف الطبى ومن ثم توقيع عقود انضمامه لصفوف الريدز رسميًا قادمًا من نادى روما الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتأتي رغبة مسئولى الريدز لإرسال طائرة خاصة للنجم المصرى من أجل التوجه مباشرة إلى مركز التدريبات “ميلوود” بعيدًا عن أنظار الجماهير ووسائل الإعلام.

ولكن صلاح رفض مقترح الطائرة الخاصة وقرر السفر إلى إنجلترا على خطوط الطيران العادية، حيث من المقرر أن يتجه إلى إنجلترا غدًا الثلاثاء أو بعد غدٍ الأربعاء على أقصى تقدير.