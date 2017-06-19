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"عبدالعال" تعليقًا على رفع أسعار الوقود: "بلاش نمشي ورا الشائعات"
علي عبدالعال

"عبدالعال" تعليقًا على رفع أسعار الوقود: "بلاش نمشي ورا الشائعات"

2017-06-19 21:49:12


علّق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على مطالب عدد من النواب بعدم زيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة قائلا: بلاش المشي وراء الشائعات، مفيش قرار حتى الآن، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة عدد من العلاوات الاستثنائية التى ستصرف للموظفين بالدولة.

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