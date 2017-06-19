أصيب مساء اليوم 6 سائحين و3 مصريين في حادث تصادم سيارتين بالبحر الأحمر، حيث اصطدمت سيارة ملاكي وميكروباص سياحي بطريق «رأس غارب/ الزعفرانة»، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كانت إسعاف البحر الأحمر تلقت إخطارًا يفيد تصادم سيارة ملاكي بميكروباص سياحى بطريق «رأس غارب/ الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، مما أسفر عن 6 سياح و3 مصريين، على الفور تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.