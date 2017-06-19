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إصابة 6 سائحين و3 مصريين في حادث تصادم سيارتين بالبحر الأحمر
حادث تصادم ـ انقلاب‎

إصابة 6 سائحين و3 مصريين في حادث تصادم سيارتين بالبحر الأحمر

2017-06-19 21:31:05

أصيب مساء اليوم 6 سائحين و3 مصريين في حادث تصادم سيارتين بالبحر الأحمر، حيث اصطدمت سيارة ملاكي وميكروباص سياحي بطريق «رأس غارب/ الزعفرانة»، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كانت إسعاف البحر الأحمر تلقت إخطارًا يفيد تصادم سيارة ملاكي بميكروباص سياحى بطريق «رأس غارب/ الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، مما أسفر عن 6 سياح و3 مصريين، على الفور تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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