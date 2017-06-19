أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، اليوم الاثنين، أن حكومة إدوار فيليب قدمت استقالتها اليوم، وفقا للعرف الجمهوري الجاري في البلاد عقب الانتخابات التشريعية.

وأضاف الإليزيه - في بيان اليوم - أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلّف إدوار فيليب مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة والتي سيتم الكشف عنها بعد غد الأربعاء.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن وزير الترابط بين الأقاليم ريشار فيران لن يستمر في موقعه، حيث سيتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام”.. كما توقعت حدوث تغييرات طفيفة لا تشمل الوزارات الرئيسية.