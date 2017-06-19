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بالفيديو.. "علقة سخنة" لمنفذ عملية دهس المسلمين في بريطانيا أثناء القبض عليه
حادث دهس قرب مسجد شمال لندن

بالفيديو.. "علقة سخنة" لمنفذ عملية دهس المسلمين في بريطانيا أثناء القبض عليه

2017-06-19 21:40:19
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو أثناء القبض على الإرهابى منفذ عملية دهس المسلمين خارج مسجد فينزبرى بارك، شمال العاصمة البريطانية لندن، ولقنوه “علقة سخنة” خلال القبض عليه.

كانت الشرطة البريطانية وجهت اتهامات بالإرهاب لمنفذ عملية الدهس الذى أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرون، فى العملية التى تمت بالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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