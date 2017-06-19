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انفجار هائل في منشأة عسكرية إسرائيلية
انفجار في اسرائيل

انفجار هائل في منشأة عسكرية إسرائيلية

2017-06-19 22:01:03
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن انفجارا قويا سمع داخل منشأة للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة هشارون.

وقالت صحيفة معاريف إن الانفجار جاء على خلفية نشوب حريق في مبنى الصناعات العسكرية بمنطقة هشارون، حيث هرعت قوات الأمن والإطفاء إلى المنطقة.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عشرات الأشخاص يحملون الجنسية الجورجية، دخلوا إسرائيل عن طريق مطار بن جوريون، دون الحصول على ختم وتصريح الدخول.

وأضافت القناة أن الحادثة تكشف عن اختراق أمني خطير في مطار بن جوريون، ضالع به أحد العاملين بالمطار.

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