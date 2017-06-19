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وقفة لمسلمي لندن احتجاجًا على حادثة الدهس
حادث دهس قرب مسجد شمال لندن

وقفة لمسلمي لندن احتجاجًا على حادثة الدهس

2017-06-19 21:24:49
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نظمت الجاليات العربية والإسلامية بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية على دهس المصلين عقب خروجهم من مسجد فينسبيري بارك.

وقام المسلمين بأداء صلاة الغائب من أجل ضحايا برج غرينفل، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

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