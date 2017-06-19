صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تقرر صرف معاشات الشهر المقبل يوم 1 يوليو مضافا إليها علاوة أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ، وبحد أقصي 551 جنيها ، يستفيد منها 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق .

وقالت والي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - إنها وجهت قطاع الحاسب الآلي بمواصله العمل ليل نهار للصرف أول الشهر .. مشيرة إلى أن مجلس النواب قد وافق في جلسته اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ بحد أدني ١٥٠ جنيها و حد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.

و أوضحت الوزيرة أن قانون زيادة المعاشات جاء منحازا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالي:

- أولا، زيادة شريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيها بنسبة ٣٠٪‏ والتي يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين

- ثانيا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيها بنسبة ٢٥٪‏ والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون١٠٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

-ثالثا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها بنسبة ٢٠٪‏ والتي يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين .

وأكدت الوزيرة أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ وهم يمثلون ٦٥٪‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم علي ١٠٠٠ جنيه.

وأشارت إلي أن قيمة المعاشات تبلغ ١٥٥ مليار سنويا وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.