دعا وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، تركيا إلى إدراك أن مصلحتها تكمن في دعم التحرك العربي ضد قطر.

وأضاف “قرقاش”، خلال تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس وفقا لـ”روسيا اليوم”، أن تركيا ما زالت تحاول البقاء على الحياد فيما يخص الأزمة القطرية، وعبر عن أمله في أن تتحلى أنقرة بـ”الحكمة” في التعامل مع هذه الأزمة الحالية.

تأتي هذه التصريحات عقب وصول القوات التركية إلى قطر من أجل الانضمام إلى القاعدة التركية بالأراضي القطرية، عقب موافقة البرلمان التركي على إنشاء قاعدة عسكرية في الدوحة وفقًا لاتفاق الدفاع المشترك الذي تم توقيعه عام 2014 بين أنقرة والدوحة.

يذكر أن كل من الإمارات ومصر والبحرين والسعودية قرروا قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب في المنطقة.