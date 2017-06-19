قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح اللغة العربية والتربية الدينية، لافتا إلى أن التصحيح يسير بشكل طبيعى وفق المعدلات المطلوبة.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة أجرت تعديل على جزئيتين بنموذج الإجابة فى مادة الكيمياء التى اختبرها الطلاب الأحد الماضى وذلك قبل طباعة النموذج، لافتا إلى أن التعديل تم قبل طباعة نموذج الامتحان.

وأوضحت المصادر أنه عقب بدء الكنترولات فى تصحيح العينة العشوائية للمادة، لم يطرأ أى تعديل على نموذج الإجابة، كما أن أن العينة العشوائية تحدد ما يتم تعديله أو إلغائه من جزئيات وتوزيع درجتها.