مشادة "تويترية" بين خالد بيوني ومترجم جوزيه!2017-06-19 21:34:21
اندلعت مشادة كلامية بين خالد بيومى نجم التحليل الفنى على المباريات الأوروبية والمحلية وأحمد عبده المعلق بقنوات “بى إن سبورتس” القطرية ومترجم البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسطورى للنادى الأهلى المصرى .
بوتعود تفاصيل الأزمة عندما كتب أحمد عبده عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة معلقا على مقاطعة الأندية والمنتخبات المصرية التعامل مع قناة “بى ان سبورتس ” القطرية والحديث عن تبنى المملكة العربية السعودية تدشين قناة رياضية تحمل اسم “بى بى اس ” لمواجهة احتكار “بى ان سبورتس” حقوق بث الأحداث الرياضية الكبرى .
وأكد مترجم جوزيه عبر “توتير: “بى ان سبورتس” نقلت الإعلام الرياضى العربى من المحلية إلى العالمية، ولا أعتقد أن فى مقدور أي قناة رياضية عربية منافستها فى الوقت الحالى.
ومن جانبه رد خالد بيومى على أحمد عبده عبر حسابه على تويتر قائلا : ردا على أحد المهاويس أن من نقل كرة القدم من المحلية إلى العالمية هى قناة بى ان سبورتس.. راجع نفسك يا بنى وتذكر امبراطورية “إيه آر تي”.
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