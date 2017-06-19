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المفتي يكشف عن «ثمرة» للصيام تستمر معك مدى الحياة
المفتي شوقي علام

المفتي يكشف عن «ثمرة» للصيام تستمر معك مدى الحياة

2017-06-19 20:58:37

قال الدكتور شوقي علام، مُفتي الجمهورية، إن التقوى هي الثمرة الحقيقية للصيام، منوهًا بأنها تعني المراقبة الدقيقة من الإنسان لكل ما يصدر عنه من تصرفات يُراعي ويراقب فيها أمر الله سبحانه وتعالى فيها.

وأوضح «علام» خلال برنامج «حوار المفتي»، أنه لا ينبغي أن تتوقف زمنية الوقت عند شهر رمضان فقط، وإنما رمضان عبادة من العبادات التي يغرس الله سبحانه وتعالى من خلالها، إذا أديت أداءً صحيحًا، فإنها تثمر عن المراقبة، التي تستمر مع الإنسان وتكون له في حياته كلها، ولذلك يقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » الآية 183 من سورة البقرة.

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