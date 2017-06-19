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شاهد.. محمود حميدة يخلع بنطلونه لرامز جلال بعد مقلب "السحلية"
محمود حميدة

شاهد.. محمود حميدة يخلع بنطلونه لرامز جلال بعد مقلب "السحلية"

2017-06-19 20:56:26
كتب - متابعات

في موقف غريب، خلع الفنان محمود حميدة “بنطلونه”، وذهب إلى رامز جلال بعد اكتشافه “مقلب رامز جلال” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.
وأكد حميدة: “أنا تعمللوا كل ده وتجيبولي نيشان، علشان تعملوا فيا المقلب”، ليترجاه رامز ليسامحه.

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