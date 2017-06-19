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رامز جلال يغادر إلى السعودية لآداء العمرة
رامز جلال

رامز جلال يغادر إلى السعودية لآداء العمرة

2017-06-19 20:54:51
كتب - متابعات

توجه الفنان رامز جلال نجم برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، إلى المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة، بينما عادت الإعلامية “منى الشاذلى” قادمة من ألمانيا.

وأنهى “جلال”، إجراءات سفره على رحلة الخطوط السعودية رقم 316 والمتجهة إلى المدينة المنورة، وانتظر بصالة الخدمة المميزة ــ صالة كبار الزوار بمقابل رسوم مالية لحين صعوده إلى الطائرة، وحرص عدد من الركاب والعاملين بالمطار على مصافحة “جلال”، وتهنئته ببرنامجه الشهير “رامز تحت الأرض” والتقاط الصور التذكارية معه.

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