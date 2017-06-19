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شاهد.. أول فيديو للقوات التركية على أراضي قطر
عناصر من الجيش التركي

شاهد.. أول فيديو للقوات التركية على أراضي قطر

2017-06-19 20:52:35

نشرت “سكاي نيوز عربية” شريط فيديو يظهر انتشار الدبابات التركية في الشوارع القطرية في طريقها للانضمام إلى القاعدة التركية في الدوحة.

وقالت الشبكة في تقريرها إن طلائع القوات التركية وصلت إلى قطر تمهيدًا للانضمام إلى القاعدة التركية في الأراضي القطرية.

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار البرلمان التركي بإرسال قوات مسلحة إلى قطر، وذلك عقب تأسيس قاعدة عسكرية في الدوحة وفق اتفاق الدفاع المشترك بين قطر وتركيا والذي تم توقيعه في عام 2014.

يذكر أن كل من الإمارات ومصر والبحرين والسعودية قرروا قطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب في المنطقة، في الوقت أعلنت تركيا عن تضامنها مع قطر في هذا الخلاف.



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