بداية من الجمعة وحتى الثلاثاء القادم ، تغلق جميع بنوك مصر أبوابها بمناسبة العطلة الأسبوعبة الجمعة والسبت ، وبمناسبة أجازة عيدالفطر المبارك من الأحد حتى الثلاثاء القادم.

وبدأت البنوك في تجهيز مقارها بإلغاء اجازات العاملين بهاورفع درجة الاستعداد ، تحسبا للاقبال الكبير والضخم من العملاء قبل بدء الإجازة الرسمية

كان البنك المركزي، قد أصدر قرارا في وقت سابق اليوم الاثنين، ، باعتبار اجازة عيد الفطر المبارك 3 أيام للعاملين بكافة البنوك المصرية، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت الراحة الأسبوعية.

وتبدأ الاجازة من يوم الأحد 25 وتنتهي 27 يونيو، على أن يستأنف العمل صباح الأربعاء 28 يونيو 2017.