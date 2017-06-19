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بنوك مصر مغلقة من الجمعة وحتى الثلاثاء
طارق عامر محافظ البنك المركزي

بنوك مصر مغلقة من الجمعة وحتى الثلاثاء

2017-06-19 20:49:42
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بداية من الجمعة وحتى الثلاثاء القادم ، تغلق جميع بنوك مصر أبوابها بمناسبة العطلة الأسبوعبة الجمعة والسبت ، وبمناسبة أجازة عيدالفطر المبارك من الأحد حتى الثلاثاء القادم.
وبدأت البنوك في تجهيز مقارها بإلغاء اجازات العاملين بهاورفع درجة الاستعداد ، تحسبا للاقبال الكبير والضخم من العملاء قبل بدء الإجازة الرسمية
كان البنك المركزي، قد أصدر قرارا في وقت سابق اليوم الاثنين، ، باعتبار اجازة عيد الفطر المبارك 3 أيام للعاملين بكافة البنوك المصرية، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت الراحة الأسبوعية.
وتبدأ الاجازة من يوم الأحد 25 وتنتهي 27 يونيو، على أن يستأنف العمل صباح الأربعاء 28 يونيو 2017.

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